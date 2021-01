Criptovalute, bruciati 230 miliardi di dollari di capitalizzazione in 24 ore

(Teleborsa) - Sembra essersi arrestata la corsa del bitcon, e di tutto il mercato delle criptovalute, dopo mesi di continui rialzi e il superamento di ogni record. In due giorni la valuta più famosa e di maggior valore,, passando da oltre 41 mila a meno di 33 mila dollari. La, che solo tre giorni fa aveva passato per la prima volta quota 1000 miliardi di dollari,, secondo i dati di CoinMarketCap. Il valore dell'intero mercato è passato infatti da oltre 1.115 miliardi a meno di 880 in poco più di 24 ore.Lain corso era prevista "poiché riteniamo che il recente aumento dei prezzi del bitcoin da meno di 20.000 dollari a 40.000 dollari nelle ultime quattro settimane indurrà unaa", ha detto, direttore esecutivo degli investimenti e del trading di Babel Finance, a CNBC. "L'aumento parabolico del Bitcoin è insostenibile nel breve termine - ha detto, a capo degli investimenti finanziari di Guggenheim Partners -o".Nel frattempo, la Consob britannica sta mettendo in guardia i risparmiatori sui grandi rischi che corrono acquistando criptovalute. "Investire in criptoasset o investimenti e prestiti ad essi collegati, generalmente comporta alti rischi per i soldi degli investitori.", ha scritto la. L'FCA ha detto di essere a conoscenza di società che promettono alti ritorni da investimenti in criptoasset, e ha invitato i consumatori ad "essere diffidenti nel caso in cui venissero contattati senza preavviso, pressati ad investire velocemente o allettati dalla promessa di rendimenti troppo alti per essere veri".