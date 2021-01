Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina le contrattazioni in lieve ribasso, ma evidenzia una discreta tenuta, a dispetto della richiesta di Impeachment per il Presidente Donald Trump e delle tensioni politico-sociali che precedono il giuramento di Joe Biden. A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 31.009 punti, con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea l', che archivia la giornata sotto la parità a 3.800 punti. Dimesso il(-1,55%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-0,86%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,62%),(+0,51%) e(+0,43%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,89%),(-1,77%) e(-0,94%).Tra i(+5,51%),(+3,06%),(+2,37%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,49%.(+8,18%),(+5,93%),(+4,00%) e(+2,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,82%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,01%.Affonda, con un ribasso del 2,32%.