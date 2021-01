Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori preoccupati per una “terza ondata” ormai in arrivo, mentre che continuano a monitorare i numeri preoccupanti dei contagi da Covid.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,216. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.844 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,57%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +113 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,63%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.701 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,51%),(+1,04%) e(+0,95%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,83%),(-2,34%) e(-1,68%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,60%),(+3,28%),(+2,88%) e(+2,16%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,02%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,04%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,58%.In caduta libera, che affonda del 2,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,29%),(+2,44%),(+2,44%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,6 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,81%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.