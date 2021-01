Il Piano MPS include ipotesi "stand alone" e focus su territorio e PMI

MPS

(Teleborsa) - Il, approvato a metà dicembre e non ancora reso pubblico, potrebbe includere oltre all'ipotesi accreditata di una aggregazione, certamente auspicata dalle autorità europee, anche un, che punterebbe sul modello die suE' quanto anticipa il quotidiano La Repubblica, secondo cui il Piano predisposto dovrebbe prevederedi euro nel 2021 ed unadi euro quest'anno, in seguito a nuovi accantonamenti e oneri da ristrutturazione per circa 500 milioni di euro. La banca dovrebbe poi tornarecon un risultato stimato in 41 milioni di euro. Il recupero della redditività, con un, verrebbe favorito dalla crescita della voce commissioni, pari ad un +4% composto annuo, mentre le masse gestite dovrebbero segnare un +7% medio annuo.Il Piano si fonda su. Innanzi tutto una, che coinvolgerebbe anche la gestione delle controllate, ed un rigido, con il taglio di 100 filiali e 2670 esuberi, di cui 900 a Siena.Il secondo pilastro rappresentato sulladella banca, con un. Alla banca del territorio andrebbero infatti risorse aggiuntive, a fronte di un ridimensionamento della voce "grandi imprese, enti e clienti chiave" con impieghi dimezzati dal 10,6 a a 5,5 miliardi.Il Piano punterebbe infine su une su una: oltre alle risorse aggiuntive vi sarebbe un "cuscinetto patrimoniale" da 1,3 miliardi in autofinanziamento e 400 milioni derivanti da cessioni e ottimizzazione degli attivi. Il tutto per assorbire le perdite su crediti post pandemia, che potrebbero far salire il monte NPL da 4,1 miliardi a 6,8 miliardi al 2025, con un'incidenza del 7,4% sugli attivi. Nel piano sarebbe inserito anche uno "scenario avverso" che potrebbe mettere sotto pressione il CET1, richiedendo un'eventuale emissione di bond AT1 per sostenere il patrimonio.