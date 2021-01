Piazza Affari chiude a +0,43%, la migliore in Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, ma è comunque la migliore borsa europea, non lasciandosi impensierire dalla crisi di governo . Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,22%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,216. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.857,9 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,23%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,68% a quota +112 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,56%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 22.744 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.784 punti.Leggermente positivo il(+0,26%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,5%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,73%),(+1,71%) e(+1,43%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,76%),(-0,93%) e(-0,66%).di Milano, troviamo(+3,87%),(+2,93%),(+2,79%) e(+2,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,40%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,23%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,23%.del FTSE MidCap,(+9,68%),(+2,82%),(+2,46%) e(+2,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,17%.Crolla, con una flessione del 2,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,60%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,85%.