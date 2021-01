Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

materie prime

assicurativo

immobiliare

chimico

sanitario

beni per la casa

Banca Mediolanum

Banca Generali

Generali Assicurazioni

Fineco

Ferrari

Amplifon

Interpump

Prysmian

Avio

Enav

Autogrill

Carel Industries

Mutuionline

Ferragamo

Datalogic

Sesa

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. La presentazione dell'atteso piano anti-crisi da 1.900 miliardi di dollari da parte del neo eletto, non sembra bastare a sollevare il sentiment degli investitori più preoccupati dall'aumento dei casi Covid che rafforzano i timori sulle prospettive della ripresa economica globale.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,214. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,03%) si attesta su 53,02 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +116 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,59%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,44%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,41%. Scivola, con un netto svantaggio dello 0,70%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 22.663 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 24.672 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,63%),(+0,95%) e(+0,70%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,25%),(-0,75%) e(-0,72%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,99%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,34%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,32%.In luce, con un ampio progresso dell'1,08%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,38%.Piccola perdita per, che scambia con un -1%.Tentenna, che cede lo 0,98%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.del FTSE MidCap,(+1,14%),(+0,84%),(+0,81%) e(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,37%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.