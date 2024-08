Borse europee toniche in attesa di Powell. Milano in vetta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che confermano un certo ottimismo in vista dell', da Jackson Hole. Si tratta dell'e, forse, del mese e precede un mese di settembre importantissimo, se la Fed procederà con il suoe aprirà l'uscio ad altri interventi entro l'anno.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,112. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 73,73 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,44% a quota +137 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,60%.avanza dello 0,60%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,29%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,56%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,97%, a 33.633 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 35.797 punti. Leggermente positivo il(+0,56%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,45%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,97%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,71%.In luce, con un ampio progresso dell'1,57%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,46%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,99%.del FTSE MidCap,(+2,11%),(+1,82%),(+1,76%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%.