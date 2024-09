Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano le indicazioni arrivate dai dati del: l'indicatore si è riportato in zona espansione, ma suggerisce ancora una debolezza della domanda interna. Attesi per questa settimanacome il PMI manifatturiero dell'Eurozona e degli USA e, venerdì, il rapporto sul mercato del lavoro USA.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 73,49 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,72%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,34%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,08%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,43%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,41%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 36.414 punti. Variazioni negative per il(-1,18%); come pure, in ribasso il(-1,24%).Scendono o perdono terrenoIl più forte ribassè è per, che apre la seduta con -3,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,37%.scende del 2,14%.Tra i(+0,97%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,24%.Calo deciso per, che segna un -3,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,07%.