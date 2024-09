Borse europee deboli. A Piazza Affari crollano Amplifon e Newlat

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ERG

Enel

Amplifon

Stellantis

Unipol

Iveco

Pharmanutra

LU-VE Group

Moltiply Group

Mondadori

Sanlorenzo

Industrie De Nora

Danieli

Tinexta

(Teleborsa) -, in attesa dei dati sull'inflazione statunitense e delle decisioni della Banca centrale europea. Intanto, ini dati finali sull'inflazione di agosto sono stati confermati in linea con le attese (+1,9% su anno). Neli nuovi sussidi di disoccupazione di agosto, risultati in aumento di 23.700 unità, sono ben sotto le aspettative, indicando tenuta nel mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione al 4,1% a luglio, in leggero miglioramento rispetto al 4,2% precedente.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,104. L'è sostanzialmente stabile su 2.505,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,01% e continua a trattare a 68,02 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +140 punti base, con ilche si posiziona al 3,55%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,41%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,13%., si muove sotto la parità il, che scende a 33.358 punti, con uno scarto percentuale dello 0,69%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 35.448 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,13%); in frazionale calo il(-0,54%).Tra lea grande capitalizzazione, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,73%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,67%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,80% (dopo che Apple ha lanciato un test dell'udito con le AirPods). Lettera su, che registra un importante calo del 4,68%. Calo deciso per, che segna un -3,11%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,77%.del FTSE MidCap,(+6,52%),(+3,22%),(+2,88%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,27%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,95%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.