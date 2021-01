Governo, Conte alla Camera: "Crisi senza fondamento"

(Teleborsa) - Entra nel "vivo" ladopo lo strappo dicon l'intervento delalla Camera dove si è presentato,sulla tabella di marcia, alle 12.00, accolto dall'applauso di M5S, Leu e Pd. Nessuna reazione dai deputati di IV e accoglienza decisamente meno calorosa da parte della Lega."All'inizio di questa esperienza di Governo, nel, prefigurai unPrecisai che il programma non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee o una sterile sommatoria delle posizioni delle forze di maggioranza. Un'alleanza trae che in passato si erano confrontate con asprezza, poteva nascere solo su due discriminanti. Il convinto ancoraggio aiQuesto l'esordio del Premier sottolineando che "sin dall'inizio mi sono adoperato perché si delineasse la prospettiva di unper "configurare una nuova stagione riformatrice" basata sulla "sostenibilità, sulla coesione sociale e territoriale, sul pieno sviluppo della persona umana.Agli inizi 2020" il progetto del Governo si è dovuto "misurare con la"In questi mesi drammatici" della pandemia da Covid - ha aggiunto - "questa maggioranza ha dimostratoraggiungendo convergenza di vedute, risolutezza di azione anche nei momenti più difficili".Il Presidente del Consiglioelencando i provvedimenti adottati dall'esecutivo": "Abbiamo stanziato, ha detto il Premier per il quale "abbiamo posto le basi per un decisoQuindi, ilnel merito della"Le nostre energie dovrebbero essere tutte, sempre concentrate sulla crisi del Paese. Così, agli occhi dei cittadini, appaiono dissipate in, del tutto i. Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtàdice Conte.Nel pieno della pandemia Covid e mentre "da casa ci ascolta chi ha perso i propri cari,Sono qui oggi non per annunciare nuove misure di sostegno o per bozza ultima delma per provare a spiegare una crisi in cui non solo i cittadini ma io stesso alcun plausibile fondamento che non solo ha causato "profondo sgomento nel Paese, ma rischia dii e non solo perché ha fatto salire lo spread ma ancor più perché ha attirato l'attenzione dei media internazionali e delle cancellerie straniere. Diciamolo con franchezza,", dice il Premier che chiosa:La- durato più di un'ora - del Presidente del Consiglio è unche rilancia l'azione politica, guardando alOccorre - dice Conte - "lavorare per il benessere dei cittadini. I compiti sono molteplici e tutti urgenti. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per. Per le sfide che attendono l'Italia servono "lailServono un governo e forze parlamentari volenterose, consapevoli della delicatezza dei compiti.Quindi unaccorato alleche "hanno a cuore leaiutateci a sanare laprovocata dalla, conclude.Intanto, il centrodestra che più volte ha interrotto il discorso del Premier - secondo si apprende da fonti della coalizione - ha presentato unaper respingere le comunicazioni del Presidente del Consiglio evidenziando il fallimento del suo Governo nellasia da un punto diLa, appena iniziata, si annunciadibattito fino alle 15,30, alle 17 sono previste le repliche del Premier e poi le dichiarazioni di voto e il voto di fiducia,