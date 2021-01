Recovery Plan, Gentiloni: piano italiano ha una buona base su cui lavorare

(Teleborsa) - Ilitaliano è "convergente" con gli obiettivi della Commissione europea, "ma come molti altri deve essere discusso edal punto di vista delle riforme, delle raccomandazioni Ue, dei dettagli sul calendario e degli obiettivi che vogliamo raggiungere". Lo ha dichiarato il Commissario europeo agli Affari economicial termine della riunione dell'Eurogruppo."Abbiamo una base molto buona ma dobbiamo lavorare per rafforzarla, non vale solo per l'Italia ma per tutti", ha aggiunto Gentiloni che ha ricordato che "l'impegno della Commissione è aumentare l'ambizione dellenei piani nazionali, assicurare che rechino i dettagli necessari sui tempi di attuazione e che convergano con leche abbiamo stabilito assieme".Il Commissario Ue non ha voluto commentare la– "non è facile per me non farlo ma terrò questa linea" – ma ha invece espresso la suo opinione in merito alle conseguenze dellasugligià esistenti tra i Paesi membri dell'Ue, tema all'ordine del giorno dell'Eurogruppo."La crisi ha aggravato gli squilibri economici pre-esistenti, che stavano recedendo prima del Covid. Per esempio ilè aumentato di più nei Paesi più colpiti economicamente dalla crisi, che erano anche quelli con il debito più elevato prima della pandemia", ha detto Gentiloni che ha comunque difeso ilmesso in campo dai dei governi: "è stata ed è la cosa giusta da fare, dobbiamo fornirlo per tutto il tempo necessario, consapevoli della necessità di affrontare gli squilibri al momento appropriato".Per quanto riguarda il come Gentiloni ha affermato: "affrontare la sostenibilità del debito richiederà non solo azioni di bilancio ma anche misure per aumentare la". Ci si trova in una "situazione straordinaria – ha aggiunto – perché al tempo stesso abbiamo il processo di, che è una luce in fondo al tunnel, ma ci sono anche nuove, in alcuni casi con regole più restrittive di alcuni mesi fa. Abbiamo una dinamica positiva in una situazione difficile".