Crisi, Governo incassa fiducia al Senato con 156 sì

(Teleborsa) - Al termine di una giornata, iniziata alle 9.30 con l' intervento del Presidente del Consiglio Conte , il Governo incassadel Senato con. 140 i contrari, 16 gli astenuti., dunque,che avrebbe garantito la(considerato un traguardo quasi impossibile) ma di poco sopra la soglia considerata obiettivo minimo, fissata aGiornata da thriller e copione completamente diverso rispetto a quanto era successo ieri alla Camera dove la strada era stata decisamente più agevole . Come da pronostico,a Palazzo Madama dove l'esecutivo può contare su unache serve a tenere in piedi il Governo, non certo aDurante la votazione non sono mancate le, con idi due senatori di Forza Italia(ieri l'ormai ex azzurra Renata Polverini aveva fatto lo stesso alla Camera). Spazio anche per unil senatoreex-M5S del gruppo Misto chiede di votare ma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, lo ferma:Casellati ha quindi chiesto di vedere la registrazione video della seduta. Dopo l'esame dei video,Nel corso del lungo intervento, durato oltre un'ora, ilcon visione europeista che "hanno a cuore le sorti dell'Italia: aiutateci a ripartire, aiutateci a sanare la ferita provocata dalla crisi". Dal leader di Iv,ancora una volta nel pomeriggio è arrivato un duro attacco al premier per ile ha chiarito: "Serve un esecutivo pià forte". Parole a cui il premier, altrettanto duramente, ha replicato: "Sono sempre stato disponibile al dialogo,"Rispetto alle premesse e alle speranze, le cose non sono andate come speravano: sentivo parlare di decine di responsabili ma al netto di casi singoli, dall'altra parte ce ne sono di più, il centrodestra ha mantenuto la sua compattezza e non era scontato. Ho parlato con Salvini, parlerò con Berlusconi. Ora dobbiamo chiedere un colloquio con il Colle", dice a caldo la leader di FdI,, a Rete 4.Conte supera (a fatica)ma il quadro resta dimentre il Paese è in piena lotta allaanche oggi si sono registrati oltre 600 morti e più di 10mila contagi