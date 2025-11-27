Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Modesta la performance per il cross americano contro Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 156,413.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 156,832. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 156,02. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 155,627.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)