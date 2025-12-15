Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:58
25.142 -0,22%
Dow Jones 19:58
48.377 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre

Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 156,532 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 155,31 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 156,532.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
