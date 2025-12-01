Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 156,313. Primo supporto a 156,013. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 155,913.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)