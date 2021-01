Scuola, Regioni chiedono incontro urgente con Speranza

(Teleborsa) - "Sulla scuola serve chiarezza. Purtroppo è evidente che con la scuola superiore in presenza aumenta in modo consistente il rischio della diffusione del virus. Quindi è necessario togliere questo tema da posizioni politiche, come purtroppo ha fatto qualche ministro, e ragionare nel merito per tutelare ragazzi, famiglie e personale della scuola". Queste le parole delal termine dellache, conclusasi ieri dopo le 22, haper domani o al massimo mercoledì, per dirimere la questione della scuola. Questione rispetto alle quale le Regioni evidenziano un un vulnus nelle decisioni.A essere giudicate incoerenti sono le dichiarazioni di ieri del Cts, ma il riferimento è anche alle decisioni dei Tar e ad alcune posizioni espresse in passato e diverse da oggi, dello stesso Cts, dell'Iss e del consulente del governo.