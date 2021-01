Brilla Travelers Companies, grazie a trimestrale sopra attese

Travelers Company

Dow Jones

compagnia di assicurazioni americana

indice americano

Travelers Company

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,87%.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale superiore alle attese annunciata dal gruppo assicurativo. Nel quarto trimestre l'utile per azione adjusted si è attestato a 4,91 dollari contro i 3,18 dollari del consensus.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,82%, rispetto a +0,56% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 151,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 155,9.