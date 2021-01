Recovery, Governo avvia dialogo con Regioni e imprese

(Teleborsa) - Si terràprossimo alle ore 16 la riunione - a cui prenderanno parte esponenti del- che avrà come tema ilAll'incontro parteciperà anche ilLo ha comunicato il ministro per le Autonomie,, al termine della conferenze Stato-Regioni e Unificata.Fonti imprenditoriali fanno sapere che il Premier ha convocato le. Sul tavolo il confronto sul Recovery plan. Si parte con, poi seguiranno le altre confederazioni tra cuiIl giorno dopo, martedì mattina, incontrerà i vertici"Il lavoro con le- ha detto oggi il Commissario- e penso che siapensiamo che occorra dare un chiaro messaggio sulle riforme connesse alle raccomandazioni Ue del 2019 e che bisogna avere dettagli sul calendario, sui progetti, sugli obiettivi posti. Per il, ma queste sono le condizioni dell'operazione anticrisi concordata: dopo ili successivi che avverranno due volte l'anno dipenderanno dal rispetto di alcuni obiettivi nel tempo concordato e se ciòOggi, intanto, ili ha inviato una lettera al vicepresidente della Commissione UE Dombrovskis e al Commissario all'Economia Gentiloni per comunicare che la richiesta di un nuovo scostamento da 32 miliardi serve perche attutisca "l'impatto economico" delle misure anti-Covid e per "avere risorse sufficienti" se le chiusure dovessero protrarsi