Blockchain, nel 2020 investimenti italiane in aumento solo nella finanza

(Teleborsa) - Calano a 23 milioni di euro nel 2020 gli investimenti delle aziende italiane in tecnologia. Rispetto al 2019 la contrazione è del 23%, una frenata legata all'emergenzache ha limitato il lancio di nuove iniziative e ha spinto a potenziare quelle già attive: il 60% della spesa riguarda progetti operativi, il 28% progetti pilota, solo l'11% proof of concept e appena l'1% formazione.È quanto emerge dalla ricerca dell'delladi Milano. Secondo gli analisti del Polimi, laè il settore più rappresentato, con il 58% della spesa, e l'unico ad aver aumentato gli investimenti nel 2020: +6%.Nel mondo sono state censite 267 iniziative avviate negli ultimi dodici mesi, da aziende e pubbliche amministrazioni, di cui 70 annunci (-80% in un anno) e 197 progetti concreti (+59%). I paesi più attivi nella blockchain sono, con 72 progetti avviati negli ultimi cinque anni, e, con 35 casi, seguiti da Giappone (28), Australia (23) e Corea Del Sud (19). Con 18 casi, l'resta nelladei paesi con più iniziative secondo i dati raccolti dalla School of management del Politecnico di Milano.