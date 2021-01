Chiusura in rosso per le borse europee, Milano la peggiore

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street. A pesare sul listino milanese è senza dubbio il giudizio di Moody's sull'Italia: l'agenzia di rating ha avvertito che un maggioranza più fragile sarà in difficoltà a gestire le sfide post-pandemia.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,218. Perde terreno l', che scambia a 1.853,8 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,85%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 52,44 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +124 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,70%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,24%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,40%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,52%; sulla stessa linea, ilperde l'1,43%, continuando la seduta a 24.058 punti.Negativo il(-0,75%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,63%.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,77%),(-2,37%) e(-2,16%).di Milano, troviamo(+1,41%),(+0,75%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,68%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,47 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento del 3,20%.di Milano,(+3,18%),(+3,17%),(+2,29%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,23%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,01%.Sensibili perdite per, in calo del 3,84%.In apnea, che arretra del 3,81%.