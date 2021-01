Geox, il calendario finanziario del 2021

Azienda delle scarpe che respirano

(Teleborsa) - L'rende noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:CDA: Esame dei dati preliminari (Ricavi Netti e Posizione Finanziaria Netta) al 31.12.2020CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2020 e del Bilancio ConsolidatoAppuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziariAssemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2020CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2021Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziariAppuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziariCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30.06.2021CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2021Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziariha precisato che nell’Interim Management Statement viene inclusa l’informativa relativa ai ricavi consolidati del Gruppo e ha segnalato che il, che l'Assemblea degli Azionisti dovesse eventualmente deliberare, verrà posto in pagamento nel mese di maggio 2021.