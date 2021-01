Scuola, tempo di scelte su Maturità 2021, Invalsi, recupero apprendimenti

(Teleborsa) - E' tempo di scelte per il, che deve risolvere due dilemmi: glied imposto dalla Didattica a distanza prolungata e dall'emergenza sanitaria. Due temi chiave che impongono alla, posto che quest'anno non vi sarà un'ammissione generalizzata, come accaduto lo scorso anno, quando la pandemia ha trovato la scuola impreparata ad affrontare modalità di insegnamento "alternative" ed "innovative".Quanto alla, si profilano per quest'ano: la prima caldeggiata da studenti ed insegnanti prevede uncome quello dello scorso anno, senza prove scritte e con solo un"in presenza", una commissione composta da docenti interni ed un Presidente esterno; l'altra ipotesi che trova il sostegno del Pd prevedeC'è poi il nodo, che dovrebbero tenersi in ogni caso, ma non saranno requisito di ammissione all'esame. Saranno invece utili, secondo gli esperti, ai fini del recupero degli apprendimenti e per la lotta alla dispersione scolastica.L'altro grande tema riguarda appunto il, per il quale si riflette sull'istituzione diper i ragazzi penalizzati dalla Dad e sulla possibilità di offrire unagli studenti provati dall'emergenza Covid. Le scelte, secondo Il Sole 24 Ore, dipenderanno dai fondi stanziati nel decreto Ristori da cui si attendono almeno 250 milioni per la scuola (compresa la corsia preferenziale per i tamponi a docenti e studenti).