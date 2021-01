Vivendi acquista il 7,6% di PRISA: investimento in linea con strategia

Vivendi

(Teleborsa) -ha annunciato oggi, big media spagnola che possiede fra le altre cose la testata El Pais.L'acquisto di azioni in PRISA - spiega la media company francese -di diventare un, nei media e nelle comunicazioni, estendendo al contempo il suo accesso aiin Europa, America Latina e ispanici statunitensi.Vivendi ricorda di avere già unain questi mercati, tramitet, possiede anche il produttore televisivoe uno dei suoi più grandi studi di produzione di videogiochi ha sede a Barcellona. La società gestisce anche servizi di biglietteria in Spagna e la sua attività di proprietà intellettuale e licenze è attiva anche nei mercati ispanici.La strategia di Vivendi ha, che prevede lo sviluppo di servizi education in abbonamento, nonché notizie e contenuti di intrattenimento, e un forte impegno per la digitalizzazione dei suoi prodotti e marchi.