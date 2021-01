Fed: la velocità della ripresa è rallentata. Wall Street in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) -, lasciando i fed funds tra zero e lo 0,25%. Invariata anche l'attuale composizione del programma di acquisti di titoli. La banca centrale guidata daha rilevato che la debolezza della domanda frena l'inflazione., con debolezze concentrate nei settori più colpiti dalla pandemia" - afferma l'istituto centrale - sottolineando che l'andamento dell'economia "dipenderà in modo significativo dal virus e dai progressi sulle vaccinazioni. la crisi sanitaria continua a pesare sull'attività economica, sull'occupazione, sull'inflazione e pone".Dichiarazioni che non aiutano l'andamento già negativo della borsa di Wall Street. Ilscambia con una pesante flessione dell'1,58%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che continua la giornata a 3.775 punti, in forte calo dell'1,93%. Pesante il(-1,84%); come pure, depresso l'(-1,82%).Sul fronte macroeconomico, ilha reso noto che nel mese di dicembre la domanda di beni durevoli è cresciuta al di sotto delle aspettative degli analisti.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,09%),(-2,71%) e(-2,61%).Tra i(+5,55%),(+4,39%),(+1,68%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,49%.In caduta libera, che affonda del 2,88%.Tra i(+28,48%),(+11,72%),(+8,19%) e(+7,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,31 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,16%.Sensibili perdite per, in calo del 5,06%.