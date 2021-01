Nasce Renovit: Snam e CDP si uniscono per promuovere l'efficienza energetica

Snam

(Teleborsa) -, una societàfrutto di una, entrambe focalizzate sulla transizione energetica e sul ruolo chiave delle azioni per l'efficienza energetica. La collaborazione passa per, che quindi cambia nome in Renovit e sarà partecipata per il 70% da Snam e per ilda CDP Equity.Renovit è laitaliana per promuoveree favorire lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica del Paese. Assumerà un ruolo di abilitatore dell’ulteriore crescita del settore, contribuendo aldi efficienza energeticae alla decarbonizzazione del sistema economico.si è affermata rapidamente comenello sviluppo dell’efficienza energetica, offrendo servizi integrati a tutti i segmenti del mercatole società controllate, attive nel settore residenziale e industriale, e la controllata, operante nel segmento della PA.La nuovanei settori residenziale e industriale e svilupperà ulteriormente l’attività nel settore della pubblica amministrazione, forte del, che opera da 170 anni a sostegno del territorio italiano e degli enti locali. A tal proposito, contestualmente al closing, è stato sottoscritto uncommerciale tra Renovit e CDP.del 100% di Snam4Efficiency è stato valutatodi euro.di Renovit sarà, che guida Snam4Efficiency fin dalla sua costituzione, ed i suoi azionisti valuterannoper la futura crescita della società, inclusa unanel medio periodo."L’accordo di oggi è un ulteriore passo nell’attuazione del Piano Industriale di CDP, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima", ha dichiarato, amministratore delegato di CDP, aggiungendo che "questa iniziativa si inquadra infatti nel processo di ampliamento delle attività di CDP, che sta assumendo un ruolo di vero e proprio partner strategico per gli enti locali: non più solo finanziatore degli investimenti, ma anche consulente tecnico-finanziario e promotore di iniziative per lo sviluppo di opere infrastrutturali ed energetiche".“L’efficienza energetica è una delle attività attraverso le quali Snam vuole raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e contribuire a ridurre le emissioni per il sistema Paese in linea con gli obiettivi climatici nazionali ed europei", ha ricordato, amministratore delegato di Snam, sottolineando il ruolo centrale dell'efficienza energetica "per ridurre l’inquinamento e le emissioni di CO2" ed anticipando "ulteriori prospettive di crescita" grazie a "visione di mercato e capacità tecniche e finanziarie" che caratterizzano la nuova società.