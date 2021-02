Prudenti Piazza Affari e le borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. L'attenzione degli investitori oggi è concentrata oltre alle trimestrali anche alle banche centrali, con la BCE che ha pubblicato il consueto il bollettino economico . L'Eurotower ha avvertito che la pandemia continua a porre "seri rischi" per la salute pubblica e per le economie dell'area dell'euro e del resto del mondo sottolineando che "continua a essere".Sotto i riflettori anche lache ha reiterato la sua politica di sostegno: tassi fermi e QE confermato , con l'avvio alla Camera delle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi a formare un nuovo governo Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,35%. L'è in calo (-1,06%) e si attesta su 1.814,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 56,08 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +102 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,56%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,31%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,34%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,25%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.597 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,56%),(+0,94%) e(+0,86%).Nel listino, i settori(-1,02%),(-0,99%) e(-0,97%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,20%),(+3,08%),(+2,51%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,40%.scende dell'1,19%.Calo deciso per, che segna un -1,1%.del FTSE MidCap,(+2,72%),(+2,04%),(+1,49%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,46%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,41%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,30%.