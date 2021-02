Appuntamenti e scadenze: settimana dell'8 febbraio 2021

Credem

Credito Valtellinese

Gpi

Banca MPS

Banco BPM

Buzzi Unicem

Circle

Cisco Systems

Esprinet

Fineco

Twenty-First Century Fox

Goodyear Tire & Rubber

Mattel

Mediobanca

S&P Global

Twitter

Banca Farmafactoring

Banca Farmafactoring

Banca Finnat

Banca Generali

Banca Intermobiliare

Banca Sistema

Banca Sistema

Basicnet

Basicnet

Coca Cola

Digital360

Gefran

General Motors

Illimity Bank

Paramount

Sunpower

Tripadvisor

Unicredit

Unidata

Autogrill

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banco di Desio e della Brianza

Cerved Group

Digital Value

Expedia

Illimity Bank

Kellogg

Kraft Heinz

Net Insurance

Nexi

Nexi

Nvidia

Pdf Solutions

Pepsico

Piquadro

Sabaf

Tyson Foods

Unicredit

Unipol

UnipolSai

Walt Disney

Elica

Elica

Euro Cosmetic

Interpump

Intred

Moodys

Pininfarina

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) -17.15 - BCE - Rapporto annuale 2019 - Christine Lagarde partecipa a un dibattito sul Rapporto Annuale 2019 della BCE al Parlamento europeo a BruxellesTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2020- CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio 2020- CDA: Preconsuntivo bilancioTrasmissione spese sanitarie e veterinarie al sistema TS - Scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni per le spese sanitarie e veterinarie incassate nel 2020.Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionaliG20 - Secondo "Infrastructure Working Group Meeting" in videoconferenzaRiesame della strategia di politica monetaria dell'Eurosistema - Riesame della strategia di politica monetaria dell'Eurosistema: La Banca d'Italia incontra i rappresentanti dell'Accademia, evento onlineIstat - Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Gennaio 2021EIA - Pubblica l'outlook sull'energia15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Approvazione dei risultati di bilancio 2020- CDA: Bilancio- CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Progetto di bilancio al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale al 31.12.2020- Risultati di periodo- Risultati di periodoG20 - Primo "Academics informal gathering" in videoconferenza11.30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella presenzierà a Palazzo Montecitorio, la Celebrazione del "Giorno del Ricordo"Tesoro - Asta BOT- CDA: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2020 ed earnings call sui risultati consolidati- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Risultati preliminari al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione risultati al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti- CDA: Esame dei dati preliminari del 2020- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato al 31.12.2020- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveCina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioTesoro - Asta medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione risultati preliminari 2020- CDA: Approvazione degli schemi di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori- CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31.12.2020- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell'anno 2020- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020- Risultati di periodoSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàCNEL - Evento istituzionale - Piattaforma italiana per la Conferenza sul futuro dell'Europa. In collegamento telematico e in diretta streamingTesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al IV trimestre esercizio 2020- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Esame e approvazione del resoconto intermedio di gestione del quarto trimestre 2020- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Progetto di Bilancio 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti