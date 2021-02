CNH Industrial, bonus contrattuale per risultati 2020 a dipendenti CNH in Italia

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha comunicato oggi alle Organizzazioni Sindacali i valori del bonus che sarà erogatoa una parte dei dipendenti italiani del Gruppo,specifico di lavoro (Ccsl) di CNH Industrial in Italia.Come indicato dal Ccsl, i risultati varianocosì come misurate dal sistema WCM (World Class Manufacturing).Nel 2020, quattro stabilimenti di CNH Industrial in Italia coinvolti nel programma WCM (World Class Manufacturing) hanno raggiunto o superato il livello minimo di recupero dell’efficienza che dà diritto all’erogazione del bonus. Si tratta di Brescia Mezzi Speciali (veicoli antincendio), Foggia (motori), Lecce (macchine movimento terra) e Piacenza (mezzi cava/cantiere).La media dei risultati di efficienza produttiva di tutti gli stabilimenti di CNH Industrial in Italia si è attestata al di sotto del livello minimo contrattuale necessario per consentire l’erogazione del premio WCM al personale non appartenente ai siti produttivi.