Seduta positiva a New York

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento tonico dei future sugli indici a stelle e strisce. Gli investitori guardano positivamente all'approvazione (prevista entro fine mese) del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari da parte del Congresso e dal buon ritmo della campagna vaccinale.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 31.340 punti, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.906 punti. In frazionale progresso il(+0,38%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,42%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,93%),(+0,78%) e(+0,62%).Tra i(+2,57%),(+2,24%),(+1,50%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,66%.Tra i(+2,53%),(+2,44%),(+2,39%) e(+2,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.Tentenna, che cede lo 0,63%.