La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi in deciso rialzo una seduta alimentata dall'ottimismo per la ripresa, complice anche il piano di aiuti fiscali da 1.900 miliardi di dollari annunciato dal governo. Ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,76%, a 31.386 punti, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il primo di questo mese; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.916 punti.Guadagni frazionali per il(+0,67%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,6%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+4,17%),(+1,22%) e(+1,04%). Il settore, con il suo -0,78%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,90%),(+4,42%),(+2,51%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,18%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,54%.Tra i(+6,24%),(+5,52%),(+5,44%) e(+5,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,00%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.