Piazza Affari prosegue debole. Resto d'Europa in stand-by

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, mentre prosegue in rosso Piazza Affari, a causa di prese di profitto, dopo il rally avviato all'indomani dell 'incarico a Mario Draghi per la formazione di un governo Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,41%. Lieve aumento dell', che sale a 1.841,9 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,07%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,51%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,45%.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,97%.avanza dell'1,29%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,01%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,13%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,06%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,78%.di Milano,(+5,25%),(+3,10%),(+2,11%) e(+2,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,74%.