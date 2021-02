Twitter positiva guarda alla trimestrale

Twitter

società che fornisce un servizio di notizie e microblogging

S&P-500

Twitter

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,51% in attesa di svelare i risultati trimestrali stasera a mercati USA chiusi.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 60,37 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 61,99.