Buzzi, arriva la promozione dei broker all'indomani dei conti

(Teleborsa) - All'indomani dei risultati 2020 diche hanno evidenziato un fatturato in linea con l'anno precedente, giungono oggi promozioni sul titolo da parte di vari analisti.Si tratta dis che conferma il suo giudizio a "Buy" rivedendo al rialzo il target price a 27 dai 25 indicati in precedenza. Consigliano "buy" anche gli esperti diche indicano un prezzo obiettivo a 27,50 euro da 27. L'ufficio studi difissa la valutazione a "Neutral" alzando il target a 24,80 euro contro i 23,70 precedenti.Nonostante i buoni risultati e le promozioni dei broker, è una giornata incolore per il titolo, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 21,47 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 20,97. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 21,97.