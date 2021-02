Confindustria, Bonomi: convinto sostegno al presidente Draghi, c'è molto da fare

(Teleborsa) -ha espresso direttamente al presidente del Consiglio incaricatoil suo "più convinto sostegno". Lo ha dichiarato il presidente degli industriali italiani,, subito dopo l'incontro con Draghi."Abbiamo espresso al premier incaricato il nostro più convinto sostegno all'azione che dovrà intraprendere e la viva speranza che il, riservato al suo, sia ampio e solido perché c'é davvero molto da fare e bisogna farlo presto e bene", ha detto. Bonomi non ha fornito dettagli sul confronto e ha sottolineato che "Confindustria non intende alimentare in alcun modo indiscrezioni su cosa il presidente Draghi intenda fare"."Abbiamo provveduto ad informare il presidente Draghi – ha spiegato Bonomi – sulleche Confindustria ha assunto nell'ultimo anno su tutti i maggiori temi che rimangono irrisolti nell'agenda del Paese: dalal, dalla riforma deglie delle politiche attive del lavoro alla riforma dellae delle sue procedure, dalla necessità di una grande alleanza pubblico-privato per moltiplicare gli investimenti e concentrarli laddove più servono alla ripresa del Paese, tenendo in considerazione il peso delche le imprese hanno contratto, allaalla sostenibilità generale della finanza pubblica, visto l'andamento del debito".