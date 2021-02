Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato la sede territoriale di Ancona

(Teleborsa) -ha inaugurato oggi la sua, con un evento digitale fruibile in diretta streaming, nell'ottica di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nelle Marche e nelle regioni limitrofe. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Presidente della Regione Marche, del Sindaca di Anconae dell’amministratore delegato di Cassa Depositi e PrestitiLa sede di Ancona, in Largo Sacramento 4, diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo nella regione e consentirà di, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali. Ciò consentirà di migliorare ulteriormente i risultati degli ultimi due anni, in cui CDP ha supportato oltre 2.100 imprese marchigiane, per un totale di oltre 593 milioni di euro di risorse erogate, e 80 enti territoriali, per un totale di oltre 137 milioni di euro.La nuova sede consentirà una copertura territoriale completa del Medio Adriatico, grazie ai già operativi Spazio CDP di Perugia e di Chieti e allo Spazio CDP dell’Aquila di prossima apertura. Nei nuovi uffici lavoreranno a regime, provenienti da CDP Infrastrutture e PA, CDP Imprese, CDP Equity, CDP Venture Capital, SACE e SIMEST, e risponderanno a una visione innovativa rispetto al passato: non più sedi di rappresentanza, ma veri e propri punti di"L’inaugurazione della nuova sede territoriale di Ancona rafforza il rapporto storico di CDP con le Marche, territorio strategico per l’industria nazionale, caratterizzato da", ha dichiarato il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti,. "La centralità dei territori fa da sempre parte del DNA di Cassa, che durante la pandemia ha rafforzato questo impegno con un vasto programma di misure straordinarie a sostegno delle imprese e delle pubbliche amministrazioni", ha l'amministratore delegato Fabrizio Palermo.In occasione dell’inaugurazione della nuova sede territoriale sono stati annunciati ancheche verranno firmati nei prossimi giorni. Il primo, con la Regione Marche, prevede una consulenza tecnico finanziaria da parte di CDP per la programmazione, progettazione e realizzazione di diversi interventi, con particolare riferimento all’. Il protocollo d’intesa con il Comune di Ancona, invece, riguarda una collaborazione tecnico finanziaria focalizzata suLocale previsti dal PUMS comunale e su progetti di edilizia scolastica, sportiva, portuale e di rigenerazione urbana.