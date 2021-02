Falck Renewables, firmato long-term Power Purchase Agreement con Illumia Trend

Falck Renewables

(Teleborsa) -ha firmato un(PPA) tra la sua controllata Falck Renewables Sicilia (proprietaria di un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia) e, trading company del Gruppo Tremagi, fornitore italiano di energia e gas, attivo su tutto il territorio nazionale, con circa 350.000 clienti, tra domestici, business e industriali.Il progetto (10.5 MW) è situato nella provincia di. Una volta in esercizio,, equivalente alla quantità di energia necessaria a coprire il fabbisogno di circa 7.400 famiglie. Falck Renewables, attraverso la sua controllata Falck Next Energy, si occuperà anche del dispacciamento dell'impianto solare."Con la firma di questo long-term Power Purchase Agreement, inizia una, dove non andremo solamente ad aggiungere al sistema nuova energia rinnovabile, locale e senza sussidi, ma anche a proporre ai clienti di Illumia una soluzione sostenibile e conveniente per l’approvvigionamento di energia pulita", ha commentatodi Falck Renewables.