In rosso Virgin Galactic dopo annuncio su test volo

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,58% sui valori precedenti,dopo che la società ha annunciato il rinvio del suo prossimo test di volo spaziale , previsto per questo fine settimana.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,88 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53,21. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 60,55.