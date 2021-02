La Doria, il calendario finanziario del 2021

Doria

Doria

(Teleborsa) - Laha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le date di partecipazione ad alcuni eventi.I vertici dellarenderanno nota la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso del 2021.Appuntamento: 5th Annual Polytems Hir Italian Day in Frankfurt| Virtual Edition organizzato da Polytems Hir e AlantraCDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2020Appuntamento: Virtual Star Conference - Spring Edition organizzata da Borsa italiana (fino a giovedì 25/03/2021)CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021Appuntamento: Virtual Mid & Small Conference Spring organizzata da Virgilio IR (fino a giovedì 20/05/2021)Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 12 giugno 2021)CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021Appuntamento: Star Conference- Fall Edition organizzata da Borsa italiana (fino a giovedì 14/10/2021)CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference organizzata da Virgilio IR (fino a giovedì 02/12/2021)