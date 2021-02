Digitale, Assintel al nuovo governo: decisivi programmazione e governance

(Teleborsa) - "Il nuovo Governo si trova ad affrontare una sfida epocale: far sì che il Paese riesca ad utilizzare i fondi delper evolvere davvero. Come associazione nazionale dellelo diciamo da tempo: ilpuò servire a tutto il Paese solo se è inserito in un piano strategico di lungo periodo". È la posizione espressa da, l'Associazione nazionale delle imprese ICT."L’approccio del Governo uscente è andato in questa direzione, ma in modo ancora troppo timido: ne è dimostrazione la posizione dell’Italia nell’indice DESI, che anche nel 2020 ci ha visti al quart’ultimo posto", ha aggiunto Assintel in una nota in cui ha sottolineato che sarà "decisivo" quel che riguarderà lae la: "non a caso i due ministeri che dovranno sovrintendere al piano puntano sul concetto di transizione – digitale ed ecologica - e sono stati affidati a due super tecnici, più liberi di seguire criteri di efficacia e meno legati agli interessi ed umori elettorali".Per l'associazione la transizione digitale significherà investire bene gli oltre 46 miliardi di euro che arriveranno dal Next Generation UE: "il Ministero diè purtroppo ancora senza portafoglio, ma avrà un ruolo guida nell’indirizzare le risorse in modo efficace. Dovrà necessariamente coordinarsi con il MISE di, che ha il portafoglio e il potere di intervenire con misure di tipo economico".“E’ a sostegno di questa relazione cruciale che noi riteniamo fondamentale inserire un terzo soggetto di dialogo, rappresentato da uncon le principali associazioni d’impresa nazionali: sarà loro il compito di esprimere visione, bisogni e richieste, uscendo dalle logiche delle multinazionali e comprendendo l’ecosistema delle piccole imprese, sintetizzando i punti di vista dell’offerta e della domanda digitale in tutti gli ambiti economici e territoriali – è la proposta di, Presidente Assintel – Non più, quindi, una politica slegata dalle imprese, ma integrata e in ascolto”.