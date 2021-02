Allarme varianti, rischio lockdown totale? Esperti divisi

(Teleborsa) - Consi è aperto unnellache va avanti ormai da. "Finché non lo controlliamo, la realtà è questa". A dirlo, Direttore di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova, ad Agorà Rai Tre, in riferimento alle parole di Walter Ricciardi che ieri aveva chiesto un lockdown di qualche settimana per limitare la diffusione delle varianti.Sulla stessa linea l'infettivologoche parlando alla trasmissione Mattino 5, dice: "siamo tutti d'accordo che vorremmo tutti riaprire, ma io, e questo riguarda tutta l'Italia e questo fa facilmente prevedere che a"Le avvisaglie vengono guardando cosa sta succedendo in altri paesi europei e le varianti - ha continuato - Le varianti ci sono e sono maggiormente contagiose e quindi hanno maggiore capacità a diffondersi in situazioni che non si ristendono sicure. E'Intanto arriva unadel Ministero della Salute sui test antigenici rapidi alla luce della circolazione delle nuove varianti del virus. Da quella inglese a quella brasiliana, le nuove varianti "che presentano diverse mutazioni nella proteina spike, non dovrebbero inin quanto questi rilevano la proteina N". Tuttavia, "è da tenere presente che anche per la proteina N stanno emergendo mutazioni che devono essere attentamente monitorate per valutare la possibile influenza sui test antigenici che la usino come bersaglio".di diversi test rapidi oggi disponibili, "è consigliabile confermare la negatività di test antigenici eseguiti suC'è spazio però per una: ilper la quinta settimana consecutiva e dall'inizio dell'anno il bilancio settimanale delle infezioni si è quasi dimezzato: lo ha reso noto su Twitter il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. I casi settimanali, ha precisato, sono passati da oltre cinque milioni nel