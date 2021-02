Buzzi Unicem, arrivano altri upgrade dopo i conti 2020

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Si muove con prudenza il titolo, che mostra un -0,14%, mentre continuano ad arrivare giudizi positivi da parte degli analisti, dopo la pubblicazione dei risultati di bilancio 2020 Dopo le promozioni di Akros, Kepler e Mediobanca , è la volta di. Gli esperti della banca inglese hanno migliorato la valutazione sulla big del cemento da "underweight" a "equal weight" alzando al contempo il target price che passa da 20 a 25 euro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,64%, rispetto a +0,25% del).Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 21,93 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 21,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 22,26.