Eruzione Etna: alta nube di cenere. Chiuso l'aeroporto di Catania

(Teleborsa) - Fontane di lava, una gigantesca nuvola di cenere e lapilli vulcanici che arrivano fino a: l'" con un'imponente attività eruttiva, come testimoniano le tante immagini che stanno facendo il giro della rete., sentito dall'agenzia AGI ha spiegato: L'evento parossistico in corso "non è assolutamente preoccupante" e fa parte della normale attività del vulcano. Poi ha concluso: "Ne abbiamo viste di peggio".Il vulcano siciliano, il più grande d’Europa, da diversi mesi è in stato di attività permanente con esplosioni e altri fenomeni ai crateri sommitali.L'aeroporto di Catania è chiuso dalle 18:30 per le conseguenze della eruzione dell'Etna., tra arrivi e partenze, previsti per oggi,Sulasi impegna a fornirequalora la situazione dovesse cambiare. L’attività eruttiva rimane confinata in area sommitale. Una forte attività esplosiva è concentrata nel cratere di Sud-est, da dove si alza una alta nube di cenere lavica che si disperde verso sud, mettendo a rischio la sicurezza dei voli.