Wall Street positiva. si scommette su ripresa

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento positivo mostrato dai future sugli indici a stelle e strisce, in attesa dei nuovi aiuti dell'amministrazione Biden da 1.900 miliardi di dollari e mentre si scommette su una ripresa dell'economia mondiale. Ieri il mercato americano è rimasto chiuso per festività.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.948 punti. In frazionale progresso il(+0,27%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,29%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,18%),(+0,89%) e(+0,57%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,52%.Al top tra i(+3,01%),(+2,34%),(+1,49%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,82%.Tentenna, che cede lo 0,55%.(+3,89%),(+2,65%),(+2,19%) e(+2,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,07%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.