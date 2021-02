Wall Street apre in calo su dati negativi del mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,73% sul, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'perde lo 0,73%, continuando la seduta a 3.903 punti. In ribasso il(-0,94%); come pure, in rosso l'(-0,83%).A pesare sono le, ma anche l'aumento dellenegli Stati Uniti, che ha disatteso le attese degli analisti, che si aspettavano un calo.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,20%),(-0,91%) e(-0,86%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,19%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,13%.scende dell'1,10%.Tra i(+2,34%),(+2,17%),(+1,22%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,16%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%.In caduta libera, che affonda del 2,18%.