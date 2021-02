Energica, nuovo accordo commerciale in Francia

Energica Motor Company

(Teleborsa) -società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un. Il nuovo dealer The Electric Motorbike Shop è situato a Tolosa."Tolosa rappresenta per il brand Energica un'ulteriore tappa nello sviluppo della rete vendita francese - ha affermato- Nel 2020 nel paese il mercato di moto elettriche è cresciuto del 30% nonostante i mesi di lockdown, questo grazie anche al contributo di Energica"."Tolosa, la città di riferimento dell'aviazione e dello spazio in Francia ed incline a tecnologie innovative, doveva certamente proporre al proprio pubblico la migliore moto elettrica - ha affermato- Attraverso Energica, oggi "The Electric Motorbike Shop", può offrire ai motociclisti un prodotto performante, con una grande autonomia e piacere di guida"