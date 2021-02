Johnson & Johnson

(Teleborsa) -mette da parte quasi 4 miliardi di dollari (3,9 miliardi) per spese legali. Si tratta principalmente delle 25.000 cause che il colosso del New Jersey deve affrontare per la presenza di amianto nel suo iconico borotalco Baby Powder.La cifra è quasi il doppio dei 2,1 miliardi che la società, con sede a New Brunswick, aveva comunicato lo scorso novembre.