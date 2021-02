Alitalia, convocato vertice Ministeri su dossier e crisi trasporto aereo

(Teleborsa) -. E previsto perun incontro tra i Ministri dello Sviluppo economicoi e dei Trasporticon un portavoce del, dal momento che non è assicurata la presenza del titolare del Tesoro Daniele Franco.Il vertice è statoproprio dal dicastero di Via Veneto, che ospiterà la riunione, per discutere deidella compagnia, deisui ristori e del conseguente. Un evento annunciato dalla mancanza di denato in cassa.i, con lache parla di unanei confronti dell'Italia, ricordando che "l'autorizzazione all'erogazione dei ristori per i danni Covid è funzionale al pagamento degli stipendi e dei fornitori della vecchia Alitalia fino alla nascita della nuova compagnia" e che c'è già una norma che "consente al Ministero dello Sviluppo economico di anticipare le somme mensilmente senza dover attendere l'autorizzazione da parte dell'Europa". E sull'iter di vendita il sindacato auspica l'avvio "al più presto" di una trattativa privata su un lotto unico per aviation, manutenzione, handling.Ancheun dibattito sulla crisi di Alitalia e di tutto il trasporto aereo, che ha subito una contrazione del traffico dell'85% e rischia di perdere 40 mila posti di lavoro stabili ed altri 10 mila a termine in tutto il comparto (compagnie, aeroporti, indotto). L'appello è stato lanciato dal segretario generale Maurizio Landini, in vista dell'iniziativa unitaria prevista per domani.