Autodesk festeggia acquisto Innovyze per 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,78% sui valori precedenti.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa dal gruppo dei software di aver raggiunto un accordo per l'acquisto di Innovyze, fornitore di soluzioni software per la modellazione e la simulazione di infrastrutture idriche intelligenti, per 1 miliardo di dollari.Il trend dellamostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 285,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 300,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 275,4.