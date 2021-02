Brilla McAfee, mercato premia la trimestrale

Mcafee

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,26%.La società specializzata in antivirus ha chiuso ilcon un EPS, su base rettificata, che si è attestato a 38 centesimi, contro i 31 centesimi stimati dal consensus. Isono saliti a 777 milioni di dollari dai 682 milioni precedenti e rispetto ai 739 milioni attesi dagli analisti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 21,43 USD e supporto a 20,17. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 22,68.