In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, in cui svetta TIM (con un rialzo di oltre il 7%), dopo la presentazione dei conti 2020 e del piano strategico.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,216. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.805 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,29%), raggiunge 61,85 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,64%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,70%,è stabile, riportando un moderato -0,08%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 25.037 punti.Leggermente positivo il(+0,52%); come pure, in frazionale progresso il(+0,35%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+5,46%),(+0,81%) e(+0,69%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.di Milano, troviamo(+7,61%),(+2,94%),(+1,84%) e(+1,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,04%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,89%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.di Milano,(+8,30%),(+2,96%),(+2,87%) e(+2,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,26%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.